Трамп об обороне Гренландии: "Это две собачьи упряжки"

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае, если Соединённые Штаты "не заберут" Гренландию, это могут сделать Россия или Китай, поскольку у острова, по его словам, фактически нет собственной обороны.

"По сути, их оборона — это две собачьи упряжки. Вы знаете об этом? Вы знаете, в чем заключается их оборона? Две собачьи упряжки", – сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта.

По словам Трампа, Гренландии следует заключить сделку, чтобы не допустить усиления влияния Москвы или Пекина.

Президент подчеркнул, что речь идёт именно о том, чтобы США "забрали" Гренландию. В противном случае, по его утверждению, это сделают Россия или Китай. "Этого не произойдет, пока я президент", — добавил Трамп.

Ранее Трамп уже не раз ссылался на угрозы со стороны России и Китая, объясняя ими необходимость установления американского контроля над островом – автономной территорией Королевства Дания. При этом дипломаты из стран Северной Европы отрицают заявления Трампа о присутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии, писала Financial Times.

Собачьи упряжки, о которых говорит президент США, относятся к элитному подразделению военно-морского флота Дании "Сириус". С середины XX века оно занимается патрулированием северо-восточной части Гренландии.