Глава МИД ФРГ: возможная эскалация со стороны России отразится на "СП-2"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Киев. После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он заявила, что за возможное широкомасштабное вторжение в Украину Россия заплатит "высокую цену". В частности, пострадают её экономические, стратегические и политические интересы.

Бербок заявила, что дипломатические переговоры являются единственным путём снижения напряжённости в российско-украинских отношениях. Она также поддержала территориальную целостность Украины. При этом она отметила, что позиция правительства ФРГ относительно поставок Киеву оружия остаётся неизменной - Германия не намерена его поставлять.

Говоря о газопроводе "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию, министр отметила, что сейчас его сертификация приостановлена, поскольку газопровод не соответствует европейскому праву. Она - в отличие от ряда германских политиков, называющих газопровод сугубо коммерческим проектом - заявила, что проект имеет и геостратегическую сторону, и пообещала, что в случае эскалации агрессии России против Укрианы Германия и её партнёры примут "адекватные меры". Прямо о возможности отказа от проекта она не упомянула.

Бербок представляет в коалиционном правительстве партию "Зелёных", выступавшую против сооружения газопровода. Официальная позиция германского правительства заключается в том, что оно будет руководствоваться решением регулятора, принимающего решение о сертификации газопровода.

В Германии в последнее время идёт общественная дискуссия об отношениях с Россией. 73 эксперта в области безопасности и международных отношений в открытом письме правительству и Бундестагу призвали их пересмотреть и ужесточить политику Берлина по отношению к Москве.

Из Киева глава МИД Германии отправится в Москву - это будет её первый визит в Россию после вступления в должность в минувшем декабре. Бербок посещает Украину и Россию на фоне сообщений о концентрации российских военных у украинских границ и роста напряжённости в связи с российскими требованиями "гарантий безопасности".