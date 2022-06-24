Глава МИД Германии: Россия "берёт в заложники весь мир"

Россия "берёт в заложники весь мир", препятствуя вывозу зерна через украинские порты. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на международной продовольственной конференции в Берлине. На конференции обсуждается возникший в мире продовольственный кризис, ответственность за который многие страны возлагают на Россию, начавшую 4 месяца назад военное вторжение в Украину.

По словам Бербок, Москва "осознанно использует голод в качестве оружия". Голод, как она утверждает, грозит более чем 300 млн человек, главным оборазом в беднейших странах. Глава МИД Германии признала, что рост цен на продовольствие на мировом рынке начался ещё до российского вторжения - в том числе из-за климатических изменений и пандемии - но война "превращает эту волну в цунами". Бербок напомнила, что Россия блокирует украинские порты, обстреливает зернохранилища, и, кроме того, возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на другие страны - при том, что в отношении экспорта продовольствия из РФ не вводились санкции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, также выступивший на конференции, согласился с оценкой Бербок. По его словам, только Россия несёт ответственность за блокаду украинских портов, где, по оценкам, скопилось около 25 млн тонн зерновых.

Проблема обсуждалась в пятницу и на совещании министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7). Они призвали Россию прекратить атаки на объекты инфраструктуры Украины и дать возможность вывезти зерно из её портов. Также в заявлении говорится о поддержке усилий ЕС по организации альтернативных маршрутов экспорта. О необходимости ускорить экспорт продовольствия из Украины наземными путями и по рекам говорила и Бербок.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Берлине, назвал ситуацию с продовольствием в мире беспрецедентной, сказав, что уже в 2022 году в ряде стран может наступить голод, а в 2023 ситуация будет ещё хуже. Войну в Украине он назвал одной из главных - но не единственной - причин этого. По словам Гутерриша, ООН продолжает переговоры со сторонами конфликта о возможности экспорта продуктов из Украины и удобрений из России.

Российские власти отрицают, что нынешний продовольственный кризис связан с войной в Украине. Они также утверждают, что могут гарантировать безопасность поставок из Украины, если она разминирует свои порты.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале раскритиковал Бербок за слова о том, что Россия использует голод как оружие, написав, что удивительно "слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек". Блокаду Ленинграда в 1941-44 годах осуществляли войска нацистской Германии; современное германское государство - ФРГ - было основано в 1949 году.