Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни объявил об отмене визита в США после высказываний президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Поводом стало интервью Трампа итальянскому телеканалу La7, в котором президент США заявил, что Мелони якобы просила его сделать совместную фотографию на саммите G7, а он согласился "из жалости".

"Грубые и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить визит в США, запланированный на 21 и 22 июня", – написал Таяни в соцсети X.

Мелони ранее отвергла слова Трампа, назвав их "полностью выдуманными".

"Честно говоря, я в шоке. Я не понимаю, почему президент Соединённых Штатов ведет себя таким образом по отношению к своим союзникам, и это происходит не в первый раз", – заявила она в видеообращении в X.

Главу правительства поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Не могу представить, чтобы Джорджа Мелони попросила фотографию у кого-либо, даже под угрозой", – написал Крозетто. По его словам, подобные заявления вредят всем сторонам.

По данным CNN, Таяни должен был принять участие в итало-американском форуме по бизнесу, инвестициям, науке и инновациям в Майами, а также встретиться с госсекретарем США Марко Рубио.

Кризис между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони развивается с весны 2026 года. В апреле Мелони раскритиковала высказывания президента США в адрес папы римского Льва XIV. Понтифик не поддержал действия США в Иране, а Трамп в ответ назвал его слабым. Мелони отметила, что слова президента США недопустимы. Следом Трамп обвинил итальянского премьера в безразличии к угрозе появления у Тегерана ядерного оружия.

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