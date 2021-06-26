Глава минздрава Британии ушёл в отставку - он нарушил правила

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в субботу ушёл в отставку после скандала. В пятницу издание The Sun опубликовало снимки, на которых женатый министр целует и обнимает высокопоставленную сотрудницу своего министерства Джину Коланджело. Причиной отставки, однако, стала не личная жизнь, а нарушение правил социального дистанцирования.

Фото, по всей видимости, были сделаны в то время, когда в Британии действовали жёсткие карантинные меры, запрещавшие, в частности, встречи для совместного проведения досуга между людьми, которые не живут под одной крышей. Хэнкок как министр здравоохранения лично призывал британцев следовать правилам, которые, как выяснилось, сам нарушил.

"Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку", - приводит слова Хэнкока Би-Би-Си.

Премьер-министр Борис Джонсон накануне не стал настаивать на отставке Хэнкока, сказав, что получил от него объяснение и считает дело закрытым. Однако общественное мнение обернулось не в пользу министра.

В Британии в последние дни вновь растёт число инфицированных. За последние сутки оно превысило 20 тысяч - такого не было несколько месяцев. Власти утверждают, что причина этого в распространении "варианта дельта" (индийского штамма) коронавируса. Из-за негативной тенденции развития эпидемии властям пришлось перенести на июль запланированную отмену ограничительных мер.