В Британии на месяц отложили отмену ограничений - из-за нового штамма

Власти Великобритании отложили на месяц отмену остающихся в стране ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. На это решение пришлось пойти, несмотря на массовую кампанию вакцинации, из-за распространения более агрессивного штамма коронавируса - так называемого индийского, известного также как "вариант Дельта".

Первоначально планировалось, что ограничения будут сняты 21 июня. Однако в понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил о переносе так называемого "дня свободы" на 19 июля. Решение ещё должен одобрить парламент.

Наиболее жёсткие карантинные меры, введённые зимой, в Британии уже сняты. Однако остаются в силе ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров, также закрыты ночные клубы и концертные площадки, действует ряд других норм социального дистанцирования (например ограничены походы в гости), масочный режим в общественных местах.

В последние недели число новых случаев инфицирования в Британии вновь начало расти - сейчас оно в среднем составляет 7-8 тысяч человек в день. На пике эпидемии оно было в несколько раз выше. Специалисты связывают рост заражений с распространением "варианта Дельта", который более заразен, чем иные штаммы коронавируса, и, по некоторым данным, вызывает более тяжёлое течение болезни. Отмечены случаи госпитализации и смерти людей, привитых одним компонентом вакцины. Большинство специалистов уверены, что полная вакцинация (двумя дозами препарата) должна предотвращать заражение новым штаммом.

Именно необходимостью обеспечить скорейшую вакцинацию Джонсон объяснил отсрочку снятия ограничений. Сейчас в стране уже привито более половины взрослого населения.

В России в последнюю неделю произошёл скачок в числе инфицированных коронавирусом. В частности, в Москве число новых случаев за сутки выросло более чем в два раза. Власти российской столицы ввели ряд ограничительных мер, нынешняя неделя объявлена нерабочей. Связан ли рост заболеваемости с распространением "варианта Дельта", не сообщалось.