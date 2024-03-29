Глава МОК: Россия и Украина не будут бойкотировать Олимпиаду

Ни Россия, ни Украина не будет бойкотировать Летние Олимпийские игры в Париже, цитирует ТАСС заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

По словам Баха, дискуссия по допуску спортсменов из России к Олимпиаде закончена. По его словам, мнения звучат по-прежнему разные: одни говорят, что санкции в отношении нарушивших Олимпийскую хартию избыточны, другие – что недостаточны.

"Обычно это свидетельствует о том, что всё было сделано хорошо. Если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение", – сказал Бах.

Летние Олимпийские игры, которые станут 33-ми по счёту, пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе, только в одиночных видах спорта и только если они не связаны с военными ведомствами или органами безопасности. Российские сборные в некоторых видах спорта отказались от участия на таких условиях.

На прошлой неделе, 19 марта, в МОК заявили, что пройти отбор на Олимпиаду смогут 55 российских спортсменов. Сейчас квалифицировались уже двенадцать из них. Имена и виды спорта не уточняются, но среди них могут быть борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты и гребцы: ранее федерации этих видов спорта допустили россиян к международным соревнованиям, несмотря на российскую агрессию в Украине.