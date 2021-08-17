Глава НАТО предостерёг талибов от допуска террористов в Афганистан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг движение "Талибан" от предоставления территории Афганистаны для размещения международных террористических групп.

"Те, кто сейчас приходят к власти несут ответственность за недопущение в Афганистан международных террористов", заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 17 августа.

По его словам, несмотря на вывод войск НАТО из Афганистана, Североатлантический союз внимательно наблюдает, нет ли признаков перегруппировки террористических групп и не готовятся ли они нанести удар с большого расстояния.



Столтенберг сказал, что союз НАТО был удивлён скоростью, с которой талибы достигли победы, но обвинил афганских лидеров в развернувшейся трагедии. Таким образом глава НАТО откликнулся на заявление президента США Джо Байдена, сделанное днём ранее: президент заявил, что в Вашингтоне рассчитывали на способность афганской армии противостоять натиску вооружённых отрядов талибов.

Йенс Столтенберг признал во вторник, что "часть афганских сил безопасности сражались отважно. Но они не могли обеспечать себе победу, поскольку политическое руководство Афганистана не сумело оказать сопротивление противнику", сказал глава НАТО. По его словам, в это время жители Афганистана отчаянно хотели мирного выхода из кризиса".

Одна из участниц пресс-конференции, афганская журналистка, со слезами на глазах попросила Столтенберга не признавать движение "Талибан", пока оно не согласится отвечать перед государствами Запада за соблюдение прав человека в Афганистане.