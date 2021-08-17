Если спящий проснется в России...

Воевать или заигрывать? Россия загнала себя в шизофреническую ситуацию, обещая военную помощь дружескому Таджикистану в случае конфликта с дружественными ей талибами, хотя бы она и просила называть их "запрещенными". "Россию за эти заигрывания с Талибаном ждет расплата", - заявляет эксперт центра изучения политики современного Афганистана Андрей Серенко. Он подробно разъяснит свою точку зрения в нашем эфире. А также: "спящие ячейки", которые по мнению некоторых экспертов принесли талибам стремительную победу, сколько аналогичных в России? Ждать ли в Рооссии моды на Талибан? Чем грозит приход к власти талибов Таджикистану? В разговоре, помимо Андрея Серенко (Волгоград), участвуют аналитик Семен Новопрдуский (Москва) и политолог Шерали Ризоён (Душанбе). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Эфир в 19.05