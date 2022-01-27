Глава Национальной гвардии Украины подал в отставку из-за ЧП в Днепре

Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан, подал в отставку в связи с чрезвычайным происшествием в Днепре, в результате которого погибли пять человек, среди них - четверо военнослужащих.

На специально собранном брифинге Балан заявил: "С учётом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несёт службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности".

Балан также сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, в котором произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.

В ночь на 27 января в Днепре на территории машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия открыл стрельбу из автомата Калашникова по сослуживцам. Погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Ещё пять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Рябчук скрылся с места происшествия, но позже сдался правоохранительным органам.

По предварительным данным, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер. При этом в полку над срочником стали издеваться, называя его "стукачом".

Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Николай Балан назначался командующим Нацгвардией Украины дважды - в феврале 2015 года (пробыл на должности исполняющего обязанности 11 месяцев) и в мае 2019 года. До этого он был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск Украины. Ушёл с должности после аннексии полуострова Россией. В 2018 году российские власти включили Балана в санкционный список.