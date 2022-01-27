В Днепре задержан солдат-срочник, убивший пятерых сослуживцев

Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре, задержан. Об этом сообщает МВД Украины.

В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Ещё пятеро получили ранения. Трагедия произошла рано утром 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш".

"Военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении МВД.

Рябчук скрылся с места происшествия, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Информации о мотивах стрелка пока нет.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в отношении срочника проведут психиатрическую экспертизу. Также будет создана комиссия, которая выяснит обстоятельства, подтолкнувшие военнослужащего к такому поступку.

Рябчук служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, он характеризовался положительно, сообщили в пресс-службе НГУ.