Глава одного из районов Москвы приказала разносить повестки по ночам

Глава управы Ломоносовского района Москвы Ксения Кравцова потребовала от сотрудников ГБУ "Жилищник", занимающихся уборкой улиц и обслуживанием коммунальных объектов, разносить повестки по осеннему призыву в армию по ночам, сообщает издание The Insider, редакция которого получила записи разговоров Кравцовой с подчинёнными.

"Хоть всю ночь ходите, но чтобы нулевых показателей ни на одном участке я не наблюдала... пока не вручите повестку, можете не возвращаться к себе домой", - говорит глава управы на одном из совещаний, обращаясь как к мужчинам, так и к женщинам.

На ещё одной записи другого совещания Кравцова говорит, что раздавать повестки нужно так же активно, как и во время так называемой частичной мобилизации. На замечание одного из сотрудников ГБУ "Жилищник", который сказал, что думает о нецелесообразности разноса повесток по выходным, чиновница отвечает: "Когда вы станете главой управы, тогда я вам позволю думать".