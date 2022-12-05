Глава одного из районов Москвы приказала разносить повестки по ночам

Глава управы Ломоносовского района Москвы Ксения Кравцова потребовала от сотрудников ГБУ "Жилищник", занимающихся уборкой улиц и обслуживанием коммунальных объектов, разносить повестки по осеннему призыву в армию по ночам, сообщает издание The Insider, редакция которого получила записи разговоров Кравцовой с подчинёнными.
"Хоть всю ночь ходите, но чтобы нулевых показателей ни на одном участке я не наблюдала... пока не вручите повестку, можете не возвращаться к себе домой", - говорит глава управы на одном из совещаний, обращаясь как к мужчинам, так и к женщинам.
На ещё одной записи другого совещания Кравцова говорит, что раздавать повестки нужно так же активно, как и во время так называемой частичной мобилизации. На замечание одного из сотрудников ГБУ "Жилищник", который сказал, что думает о нецелесообразности разноса повесток по выходным, чиновница отвечает: "Когда вы станете главой управы, тогда я вам позволю думать".
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. Планировалось призвать на военную службу 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о выполнении этого плана и завершении мобилизации. После этого Путин объявил об окончании призыва, однако не подписал соотвествующий указ. Правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявление президента России, юридически частичная мобилизация не была остановлена.
- В понедельник государственно-правовое управление Мосгордумы отказалось зарегистрировать обращение нескольких депутатов к Владимиру Путину с требованием издать указ о завершении так называемой частичной мобилизации.
- С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.
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