Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев в понедельник с официальным визитом. На своей странице в социальной сети X (бывшая Твиттер) заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в войне против России.

"Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", - говорится в сообщении Остина. Глава Пентагона планирует провести встречи с украинским руководством.

В начале ноября Остин заявил, что Россия могла бы достичь своих целей в Украине, если бы США прекратили оказывать свою поддержку Киеву.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов на сумму 106 миллиардов долларов, включающий финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь.