Глава Пентагона сообщил о разблокировании $400 млн для Украины

Глава министерства обороны (согласно указу президента Дональда Трампа - военного министерства) США Пит Хегсет на заседании комитета Палаты представителей по вооружённым силам сообщил о разблокировании 400 млн долларов, предусмотренных для оказания военной помощи Украине. О слушаниях пишут Bloomberg и The Hill.

Ещё в 2025 году Конгресс США утвердил бюджет Минобороны США, в котором было заложено 800 млн долларов (по 400 млн долларов в 2026 и 2027 годах) для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"Министерство признаёт, что 400 миллионов долларов были выделены на укрепление потенциала европейских стран, и по состоянию на вчерашний день эти средства были предоставлены", – сказал Хегсет, отвечая на вопрос конгрессвумен Сары Элфрет.

Исполняющий обязанности заместителя министра обороны по финансовому контролю Джулс Херст сообщил, что средства были выделены для заключения контрактов. На уточняющий вопрос Элфрет о том, когда эти средства смогут быть использованы в Украине, он ответил, что это "зависит от того, что они купят на эти деньги".

"Мы будем следовать рекомендациям командования EUCOM и используем эти средства наиболее эффективно", – добавил Херст, имея в виду Европейское командование США.

Сара Элфрет, представляющая Демократическую партию, заявила, что "несмотря на некоторое публичное пренебрежение, Украина, пожалуй, сделала для нас больше, чем любой другой союзник на Ближнем Востоке". В частности она упомянула, что украинцы "перехватывают иранские дроны, которые угрожают нам и силам наших партнёров на Ближнем Востоке". По всей видимости, имеется в виду использование украинской системы защиты от дронов на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии - об этом ранее писала пресса.

28 апреля сенатор-республиканец Митч Макконнелл в своей статье для The Washington Post заявил, что помощь Украине, которую Конгресс утвердил несколько месяцев назад, "теперь пылится в Пентагоне".

Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля высказывал обеспокоенность тем, что затяжная война США и Израиля против Ирана может ещё больше ослабить американскую поддержку Киева. "Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом", – сказал он. Украинский президент также отметил, что если война в Иране в ближайшее время не закончится, то и так небольшой пакет помощи Украине "с каждым днем будет становиться все меньше и меньше".

Администрация Дональда Трампа свела к минимуму безвозмездные поставки вооружений Украине, поставки продолжаются через инициативу PURL, в рамках которой вооружение закупают европейские партнёры. В то же время, продолжается сотрудничество, в частности, при предоставлении Украине разведданных.



