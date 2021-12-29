Глава Пензенской области выплатил заму премию за отказ от взятки

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выплатил премию вице-губернатору Сергею Федотову за то, что тот отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Размер премии составил 47 тысяч 200 рублей. Федотов был премирован в соответствии с законом о денежном содержании государственных служащих Пензенской области, отметили в пресс-службе. Федотов перечислил премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".

В середине декабря следственное управление региона возбудило уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу после того, как чиновница Каменского района решила купить должность главы районной администрации. Она попыталась передать три миллиона рублей вице-губернатору Федотову, но тот отказался. Глава региона выразил благодарность вице-губернатору за "принципиальную позицию" и пообещал премировать Федотова.