В МВД за год выявили взятки на сумму более 1,1 миллиарда рублей

За 2021 год экономические подразделения МВД выявили 2,5 тысячи случаев получения взятки на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, полиция предотвратила еще столько же преступлений на сумму 685 миллионов рублей. Средний размер взятки Курносенко не сообщает, так как один чиновник может за свои "услуги" получить 10 тысяч рублей, а другой - более миллиона.

Сотрудник МВД также сообщил, что Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции собирается заключить соглашения с госорганами, кредитными организациями, интернет-провайдерами, операторами связи и владельцами интернет-сервисов. Эти соглашения должны будут облегчить органам внутренних дел получение "интересующей информации", в том числе той, которая считается банковской тайной.

Также в ведомстве отмечают, что из-за "разного толкования" законов, защищающих банковскую тайну, банки могут отказываться предоставлять полиции информацию о клиентах. В связи с этим в МВД разработали законопроект о едином механизме получения сведений в кредитных организациях. Курносенко утверждает, что данные можно будет получить только по решению суда.

Информацию о рисках, что человек участвует в "сомнительных операциях", будут загружать в специальное приложение для банков "Знай своего клиента". Его, как сообщают в МВД, в середине следующего года запустит Банк России.

Среди виновных в коррупции высокопоставленных чиновников Курносенко отмечает губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего члена Совфеда и главу компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, замминистра энергетики России Анатолия Тихонова. На взятках также были замечены зампред правительства Московской области Дмитрий Куракин, заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук и мэр Оренбурга Евгений Арапов.

Продолжается расследование по факту коррупции в отношении главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. Его обвиняют в получении взятки в 19 миллионов рублей. 9 декабря у него нашли 21 новый объект недвижимости.

В 2021 году в России выявили рекордный уровень коррупции за восемь лет. По данным Генпрокуратуры, за семь месяцев этого года было выявлено 24,5 тысяч преступлений в сфере коррупции. Около половины из них пришлось на взятки.