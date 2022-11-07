Глава Приморья просит проверить сообщения о потерях морпехов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона. При этом Кожемяко не исключил, что информация о потерях может быть вбросом со стороны спецслужб Украины.



Глава региона обратился военную прокуратуру и другие компетентные органы для выяснения ситуации.

В воскресенье в ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились сообщения о том, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко, в котором рассказали о высоких и "бесполезных" потерях в людях и технике, которые бригада понесла в районе Павловки Донецкой области. Там также указаны имена генералов, которые, по мнению авторов письма, виновны в ситуации, и оценка потерь российских военных - как утверждается, "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" за несколько дней.

Авторы письма попросили губернатора обратиться в Минобороны с запросом о создании комиссии для расследования ситуации.

Радио Свобода не может независимо подтвердить информацию о письме и о больших потерях, однако обе стороны конфликта ранее сообщали о тяжёлых боях под Павловкой в районе города Угледар, где российские войска перешли в наступление, которое, однако, быстро было остановлено.

Независимые СМИ пока не обнаружили подтверждений подлинности обращения морпехов. Российские силы начали наступления на Павловку в конце октября, сообщив, что часть населенного пункта якобы находится под их контролем. Обе стороны конфликта ранее сообщали о тяжёлых боях под Павловкой в районе города Угледар.

В конце марта президент Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".