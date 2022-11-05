В Воронеже семьи мобилизованных обратились к губернатору с просьбой спасти жителей региона, которые, как утверждается, были брошены командованием в аннексированной Луганской области. Видеообращение публикует издание "Вёрстка".

Люди собрались у здания прокуратуры. "Мы хотели бы обратиться к губернатору и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизованным, которые убыли с военной части в сторону Валуек", — говорится в видео.

На записи жители Воронежа утверждают, что командиры бросили подразделение из мобилизованных на линии соприкосновения с украинской армией, которая начала обстрел. "Наши воины выживали как могли … Они не спали, не ели, три дня они держали оборону и никуда не бежали в отличие от командования", —говорится на записи.

Один из мобилизованных рассказал изданию, что, по его оценке, под обстрелами погибли до 500 человек. "Нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали", — заявил он. Эта оценка требует подтверждения, которое сложно оперативно получить во время боевых действий. О таких масштабных боях в районе обе стороны войны не сообщали.