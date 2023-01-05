Глава ПЦУ впервые проведёт богослужение в соборе Киевской лавры

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний 7 января планирует провести рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
Этот собор до конца прошлого года находился в аренде у другой религиозной организации - Украинской православной церкви (УПЦ), которая только в прошлом году, после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, заявила о своей независимости от Московского патриархата. Министерство культуры Украины перед Новым годом расторгло с УПЦ договоры аренды двух храмов на территории лавры. При этом храмы не переданы и ПЦУ. В сообщении ПЦУ подчёркнуто, что церковь получила соответствующее разрешение на проведение богослужения в соборе 7 января.
На территории Киево-Печерской лавры зарегистрированы монастыри как УПЦ, так и ПЦУ, однако до последнего времени большую часть её территории использовала именно УПЦ. Если богослужение 7 января состоится, это будет первый случай, когда литургия украинской автокефальной церкви пройдёт в Успенском соборе Лавры.
Руководство ПЦУ активно выступает против российской агрессии. УПЦ также её осудила. Ряд её священников и иерархов, в особенности на оккупированных российской армией территориях, однако, власти Украины подозревают в коллаборационизме. В последние недели во многих приходах УПЦ прошли обыски, несколько иерархов были включены в санкционные списки, а в Верховной раде рассматриваются законопроекты о возможном запрете религиозной организации. Представители властей призывают УПЦ окончательно порвать с Москвой.
- Утром 5 января Московская патриархия распространила от имени патриарха Кирилла призыв к так называемому рождественскому перемирию с полудня 6 января до полуночи в ночь на 8 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Реакции российских и украинских властей на это обращение пока нет. В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.
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