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Секретарь СНБО Украины призвал УПЦ откреститься от Путина-"сатаны"

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал Украинскую православную церковь (УПЦ) или официально признать свою принадлежность к Московскому патриархату, или порвать с ним все связи, в частности, осудив российского президента Владимира Путина и предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

Данилов отреагировал на недавнее обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не расторгать договор аренды храмов на территории лавры, а также на решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон, по которому власти могут обязать УПЦ сменить название.

"Если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам)?" - заявил Данилов, обращаясь к представителям УПЦ. "Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин - Сатана", - продолжил Данилов, призвав также признать "сатаной" и патриарха Кирилла.

В видеообращение митрополита Павла, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра" известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше "не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов".

"Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве", — сказал митрополит Павел, обращаясь к Зеленскому.

Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на Московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось. Специалисты по церковному праву отмечают необычность этой ситуации, поскольку официально об автокефалии, то есть независимости УПЦ, не объявлялось.

Многие общественные деятели и политики в Украине критикуют УПЦ, утверждая, что в реальности она продолжает быть связанной с РПЦ.

  • В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали "не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными". В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против видных деятелей Украинской православной церкви, в том числе и митрополита Павла.
  • 27 декабря Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон, согласно которому церковные организации, подчинённые руководящим центрам в стране-агрессоре (такой страной в Украине признана Россия), должны указывать на эту связь в своём названии. В УПЦ уже заявили, что этот закон к ней не относится, поскольку её религиозный центр, как и все органы управления, находятся в Киеве.
  • В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.
  • В Украине действует также автокефальная Православная церковь Украины, признанная Константинопольским патриархатом и несколькими другими православными церквами - но не РПЦ. УПЦ также считает эту церковь неканонической.

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