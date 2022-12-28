Секретарь СНБО Украины призвал УПЦ откреститься от Путина-"сатаны"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал Украинскую православную церковь (УПЦ) или официально признать свою принадлежность к Московскому патриархату, или порвать с ним все связи, в частности, осудив российского президента Владимира Путина и предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

Данилов отреагировал на недавнее обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не расторгать договор аренды храмов на территории лавры, а также на решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон, по которому власти могут обязать УПЦ сменить название.

"Если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам)?" - заявил Данилов, обращаясь к представителям УПЦ. "Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин - Сатана", - продолжил Данилов, призвав также признать "сатаной" и патриарха Кирилла.

В видеообращение митрополита Павла, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра" известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше "не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов".

"Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве", — сказал митрополит Павел, обращаясь к Зеленскому.

Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на Московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось. Специалисты по церковному праву отмечают необычность этой ситуации, поскольку официально об автокефалии, то есть независимости УПЦ, не объявлялось.

Многие общественные деятели и политики в Украине критикуют УПЦ, утверждая, что в реальности она продолжает быть связанной с РПЦ.