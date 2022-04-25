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Глава Рады: норму о стремлении в НАТО из Конституции не исключат

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что из Конституции страны не будут исключаться положения о стремлении Украины вступить в ЕС и НАТО, даже если на переговорах с Россией и другими странами будут достигнуты договорённости о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.

По словам Стефанчука, гарантии должны обеспечить безопасность страны в настоящем, а запись в конституции – это видение будущего, которое по сути носит декларативный характер.

Ранее тот же Стефанчук допускал возможность изменения Конституции в случае достижения договорённостей о гарантиях и нейтральном статусе Украины. Украинская делегация на последних на данный момент очных переговорах с Россией в конце марта в Стамбуле передала соответствующий проект. С тех пор, однако, никакого прогресса на переговорах не наблюдается.

В большом интервью "Украинской правде" Стефанчук рассказал ряд подробностей о начале российского вторжения в Украину. По его словам, "до последнего никто не верил, что начнётся полномасштабная война", несмотря на предупреждения разведок и политиков западных стран. "Мы основывались и на данных нашей разведки, и на другой информации, что они не решатся на полномасштабную войну", – утверждает Стефанчук.

По словам главы Рады, утром 24 февраля, когда началось вторжение, руководство Украины договорилось, что останется в Киеве. "Если будет надо, возьмём в руки автоматы и будем защищать свою страну". При этом на случай ударов с целью уничтожения лидеров страны трое руководителей Верховной рады договорились находиться в разных местах. При этом сам парламент, даже в условиях, когда российские войска стояли в предместьях Киева, несколько раз собирался на заседания.

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