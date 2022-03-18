Президент США Джо Байден провел почти двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого в том числе обсуждалась ситуация в Украине.

"Президент подробно рассказал о том, каковы будут последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и весь мир будет наблюдать", - передает слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки CNN.

Как сообщало ранее агентство Reuters, председатель КНР в ходе разговора заявил, что конфликты и конфронтация не входит в чьи-либо интересы. "Украинский кризис - это то, чего мы не хотим видеть", - сказал Си.