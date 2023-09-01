Глава "Роскосмоса": "Сармат" поставлен на боевое дежурство

В России поставлен на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Об этом 1 сентября заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Подробностей он не привёл.

Это первое заявление официального представителя российских властей о боевом развёртывании нового стратегического комплекса. В феврале президент Владимир Путин говорил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой "заступают" на боевое дежурство. В июне Путин говорил, что это произойдёт "в ближайшее время".

РС-28 "Сармат" предназначен для замены советских межконтинентальных ракет "Воевода". Ракета, как утверждается, имеет дальность полёта до 18 тысяч километров и может нести 10–15 ядерных боеголовок. О первом её успешном испытании Минобороны отчиталось в апреле прошлого года. Впоследствии началось серийное производство ракет. Данные о том, сколько их произведено и сколько поставлено на боевое дежурство, засекречены.

Американские СМИ писали о том, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" 20 февраля 2023 года завершился неудачей – поскольку российские официальные лица о нём не сообщали. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

В особенности после полномасштабного вторжения в Украину представители российских властей нередко прибегают к завуалированным или прямым угрозам использовать ядерное оружие. Сам Путин говорил, что это возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности России. В прокремлёвских СМИ появлялись утверждения о том, что одной ракеты "Сармат" якобы достаточно, чтобы уничтожить Великобританию, а депутат Госдумы певец Денис Майданов исполнил песню "Сарматушка" со словами: "И дрожит мировое буржуйство, собираясь дорогою в ад, и несёт боевое дежурство наш могучий красавец Сармат".

В феврале 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести ядерные силы России в режим повышенной боевой готовности. Сообщений об отмене этого распоряжения не было. В то же время разведслужбы США неоднократно отмечали, что нет признаков подготовки к применению Россией ядерного оружия.