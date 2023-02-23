Путин в поздравлении россиян сообщил о развёртывании "Сармата"

Президент Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Дня защитника Отечества заявил, что Россия в 2023 году будет развивать ядерное оружие. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

В нём, в частности, Путин заявил, что в России "на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой".

Кроме того, Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнёт массовые поставки армии гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон". В ближайшие годы в состав военно-морского флота России войдут ещё три атомных подводных крейсера, пообещал Путин.

Российские войска также получат "новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы", сообщил президент России.

21 февраля в своём послании Федеральному собранию Путин уделил много внимания российским стратегическим силам. Однако он не рассказал о пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" 20 февраля, который, по данным источников телеканала CNN, закончился неудачей. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

В среду Совет Федерации и Госдума России одобрили законопроект о приостановке договора с Соединёнными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Проект внёс президент Владимир Путин, который накануне заявил, что Россия приостановит своё участие в договоре . Документ не предусматривает возможности приостановки действия. Путин заявил, что Россия не планирует соблюдать соглашение, но не будет из него выходить.

Договор ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.