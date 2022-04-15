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Глава "Роснано" просит генпрокурора проверить её работу при Чубайсе

Глава госкорпорации "Роснано" Сергей Куликов направил официальное письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить работу "Роснано" в 2010-2020 годах. Тогда её возглавлял Анатолий Чубайс, один из самых известных политических деятелей 1990-х годов. В марте нынешнего года Чубайс уехал из России.

О письме Куликова генпрокурору сообщает РБК, у которого есть его копия.

В письме главы "Роснано" говорится, что к концу 2020 года долг компании составил более 146 млрд рублей. Ещё в 2016 году размер обязательств "Роснано" превысил стоимость активов компании, однако она продолжила брать в долг и платить большие проценты, чем, по мнению Куликова, был нанесён ущерб в размере около 28 млрд рублей. Другая претензия главы "Роснано" состоит в том, что прежнее руководство в 2017 и 2018 годах "ухудшило финансовое положение" компании, решив, несмотря на проблемы, выплатить правительству дивиденды в 1,1 млрд рублей.

В прошлом году сообщалось, что корпорация столкнулась с угрозой банкротства.

Чубайс возглавил "Роснано" - корпорацию, занимающуюся развитием нанотехнологий - в 2011 году. Он ушёл с поста в конце 2020 года, став представителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями.

23 марта - спустя месяц после российского вторжения в Украину - агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс ушел в отставку с этой должности и покинул Россию. Известно, что он находился в Стамбуле. Кремль подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию, и не стал комментировать, уехал ли он за рубеж. Сам Чубайс не делал никаких заявлений, и нет точных данных о том, где он сейчас находится.

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