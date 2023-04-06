Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне "СВО"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника в зоне так называемой специальной военной операции на территории Украины. Им стал протоиерей Дмитрий Василенков, ранее занимавший должность председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.
Согласно планам РПЦ, Василенков будет отвечать за "духовное наставничество российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне боевых действий".
В прошлом году РПЦ возродила должность главного священника военного и морского духовенства, которая существовала до 1918 года.
- Патриарх Московский и всея Руси с начала войны в Украине неоднократно выступал в её поддержку. По его мнению, произошедшее спровоцировали внешние силы, желающие уничтожить Россию. Ряд священников РПЦ, выступивших против российской военной агрессии, подверглись гонениям.
- В ноябре прошлого года на территории Украины в результате обстрела погибли священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов и настоятель храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения России, протоиерей Михаил Васильев. Васильев незадолго до смерти заявлял, что "нет ничего более миролюбивого", чем ядерное оружие.
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