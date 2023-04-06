Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне "СВО"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника в зоне так называемой специальной военной операции на территории Украины. Им стал протоиерей Дмитрий Василенков, ранее занимавший должность председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.

Согласно планам РПЦ, Василенков будет отвечать за "духовное наставничество российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне боевых действий".

В прошлом году РПЦ возродила должность главного священника военного и морского духовенства, которая существовала до 1918 года.