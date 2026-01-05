Ссылки для упрощенного доступа

Глава СБУ Василий Малюк объявил об отставке

Василий Малюк
Василий Малюк
Василий Малюк объявил об уходе с поста главы Службы безопасности Украины. Заявление опубликовано в телеграм-канале СБУ.

"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", – говорится в заявлении Малюка.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, решение Малюка о готовности покинуть пост было принято после консультаций с президентом Владимиром Зеленским. По данным издания, ранее Малюк отказывался писать заявление, ссылаясь на незавершённые спецоперации, но в итоге согласился уйти, чтобы не обострять ситуацию и не наносить ущерб государству.

Зеленский в свою очередь сообщил в соцсетях, что обсудил с Малюком кандидатуры преемника. Президент Украины также предложил Малюку "сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире".

"Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага", – отметил Зеленский, уточнив, что Малюк продолжит заниматься этим в системе СБУ.

Для отставки требуется утверждение Верховной рады. На переходный период, по информации "Украинской правды", может быть назначен исполняющий обязанности главы спецслужбы. Среди возможных кандидатов рассматриваются действующие руководители силовых подразделений.

