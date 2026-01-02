Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский предложил должность главы Офиса президента Кириллу Буданову

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Владимир Зеленский предложил должность главы Офиса президента Украины Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки Минобороны (ГУР).

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов", – написал Зеленский.

Буданов позднее написал, что принял предложение возглавить офис Зеленского.

"Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной", – написал Буданов в телеграме.

О том, кто может занять место Буданова, президент Украины не сообщил.

Ранее офис Зеленского возглавлял Андрей Ермак. 28 ноября он ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала и прошедших у него обысков.

В конце ноября Зеленский включил Буданова в состав делегации для участия в переговорном процессе по достижению мира. В конце декабря 2025 года Буданов заявил, что окно для мирного соглашения может быть в феврале.


Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. Окончил Одесский институт Сухопутных войск и Военно-дипломатическую академию имени Евгения Березняка.

С 2007 года служит в украинской военной разведке, начинал в специальных разведподразделениях. С 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе, неоднократно был ранен.

5 августа 2020 года назначен начальником ГУР Минобороны Украины. Имеет звание генерал-лейтенанта, считается одним из самых молодых генералов страны. До 24 февраля 2022 года публично предупреждал о подготовке полномасштабного вторжения.

Буданов отличается высокой публичностью для главы спецслужбы. Согласно опросам, выше его по рейтингу среди украинцев – Владимир Зеленский и бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании, Валерий Залужный.

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG