Глава СК хочет лишать мигрантов гражданства РФ за отказ воевать

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", – заявил Бастрыкин.

О том, что Кремль отправляет мигрантов на войну, впервые стало известно год назад. В октябре 2022 года правозащитница Валентина Чупик сообщала о том, что в миграционном центре "Сахарово" в Москве мигрантам подкладывали на подпись контракты для участия в войне. А в августе 2023 года в нескольких регионах России полиция провела рейды по поиску мигрантов, которые недавно получили российское гражданство и не встали на воинский учет. Полицейские на месте вручали им повестки или сразу отвозили в военкомат.

Позже стало известно, что в России на войну в Украине пытаются вербовать не только мужчин-мигрантов, но и женщин, гражданок Кыргызстана и других стран Центральной Азии. Им обещают большую зарплату за работу поварами и медсестрами в военных частях, дислоцированных на оккупированных территориях Украины и непосредственно на линии фронта.

Весной президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке.