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Глава СК хочет лишать мигрантов гражданства РФ за отказ воевать

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", – заявил Бастрыкин.

О том, что Кремль отправляет мигрантов на войну, впервые стало известно год назад. В октябре 2022 года правозащитница Валентина Чупик сообщала о том, что в миграционном центре "Сахарово" в Москве мигрантам подкладывали на подпись контракты для участия в войне. А в августе 2023 года в нескольких регионах России полиция провела рейды по поиску мигрантов, которые недавно получили российское гражданство и не встали на воинский учет. Полицейские на месте вручали им повестки или сразу отвозили в военкомат.

Позже стало известно, что в России на войну в Украине пытаются вербовать не только мужчин-мигрантов, но и женщин, гражданок Кыргызстана и других стран Центральной Азии. Им обещают большую зарплату за работу поварами и медсестрами в военных частях, дислоцированных на оккупированных территориях Украины и непосредственно на линии фронта.

Весной президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке.

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