Глава "Слуги народа" анонсировал отставку министра обороны Украины 

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал очередные кадровые изменения в высших органах власти страны: в частности, отставку министра обороны Алексея Резникова и его замену на нынешнего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Как написал Арахамия в своём телеграм-канале, "время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки", поэтому "Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майор Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени".

Также, согласно заявлению лидера фракции "Слуга народа", пост главы Службы безопасности Украины займёт Василий Малюк, находившийся с июля прошлого года в статусе временно исполняющего обязанности руководителя СБУ, а пост главы МВД, освободившийся после гибели предыдущего руководителя ведомства Дениса Монастырского, доверят его заместителю Игорю Клименко.

"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", - объяснил назначения Арахамия, не уточнив, в какой день о них будет объявлено официально.

Комментируя грядущую отставку и анонсированное новое назначение, Алексей Резников заявил, что пока никто ему об этом не сообщал. Министр обороны добавил, что если бы от президента Украины или премьер-министра ему поступило бы предложение стать министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, то он бы отказался, поскольку не имеет достаточного количества навыков для качественной работы на этом посту.