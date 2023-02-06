Глава "Слуги народа" анонсировал отставку министра обороны Украины 

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал очередные кадровые изменения в высших органах власти страны: в частности, отставку министра обороны Алексея Резникова и его замену на нынешнего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Как написал Арахамия в своём телеграм-канале, "время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки", поэтому "Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майор Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени".
Также, согласно заявлению лидера фракции "Слуга народа", пост главы Службы безопасности Украины займёт Василий Малюк, находившийся с июля прошлого года в статусе временно исполняющего обязанности руководителя СБУ, а пост главы МВД, освободившийся после гибели предыдущего руководителя ведомства Дениса Монастырского, доверят его заместителю Игорю Клименко.
"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", - объяснил назначения Арахамия, не уточнив, в какой день о них будет объявлено официально.
Комментируя грядущую отставку и анонсированное новое назначение, Алексей Резников заявил, что пока никто ему об этом не сообщал. Министр обороны добавил, что если бы от президента Украины или премьер-министра ему поступило бы предложение стать министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, то он бы отказался, поскольку не имеет достаточного количества навыков для качественной работы на этом посту.
- Алексей Резников был назначен министром обороны Украины в ноябре 2021-го года. При этом военного образования у него нет: по профессии он юрист. До назначения руководителем военного ведомства Резников был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- В последнее время руководство министерства обороны всё чаще подвергается в Украине критике. В конце января украинский журналист, автор проекта "Наші гроші" Юрий Николов, опубликовал расследование, согласно которому Минобороны закупает продовольствие для воинских частей по завышенным ценам. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Президент Владимир Зеленский пообещал провести всестороннее и публичное расследование коррупционных закупок. Кроме того, с начала года для украинской армии ухудшилась ситуация на фронте: российские войска перешли в наступление, и впервые после потери ранее оккупированных территорий в Луганской, Харьковской и Херсонской областях заняли несколько населённых пунктов, важных для дальнейших атак.
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