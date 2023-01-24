Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку.

Утром 24 января он опубликовал в телеграм-канале фото заявления об увольнении. Президент Украины уже подписал указ об отставке Тимошенко.

Накануне Владимир Зеленский сообщил о "кадровых решениях" среди чиновников разного уровня, в том числе в правоохранительных органах. Об этом он заявил в вечернем видеообращении по итогам 334-го дня войны.

"Украинская правда" со ссылкой на свои источники писала, что в отставку уйдёт Кирилл Тимошенко, а также главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В чём причина их отставки, пока неизвестно. Ранее Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий.

Сегодня же подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, после выхода расследования о закупке продовольствия для украинских военных по завышенным ценам. Глава ведомства Алексей Резников поддержал просьбу своего заместителя и обратился с соответствующим представлением в кабинет министров Украины.

В вечернем обращении президент Украины также заявил, что Совет по национальной безопасности принял "принципиальное" решение о том, что представителям власти запрещён отдых за границей. "За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – заявил Зеленский. Позже он подписал соответствующий указ. В нём говорится, что госслужащие, депутаты и другие представители органов власти в период мобилизации и военного положения смогут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.

Зеленский не назвал имен, но украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию – причем на автомобиле украинского бизнесмена – на Новый год ездил заместитель генерального прокурора страны Алексей Симоненко. Издание УНИАН пишет, что его уже попросили написать заявление об уходе.