Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушёл в отставку.
Утром 24 января он опубликовал в телеграм-канале фото заявления об увольнении. Президент Украины уже подписал указ об отставке Тимошенко.
Накануне Владимир Зеленский сообщил о "кадровых решениях" среди чиновников разного уровня, в том числе в правоохранительных органах. Об этом он заявил в вечернем видеообращении по итогам 334-го дня войны.
"Украинская правда" со ссылкой на свои источники писала, что в отставку уйдёт Кирилл Тимошенко, а также главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В чём причина их отставки, пока неизвестно. Ранее Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных миссий.
Сегодня же подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, после выхода расследования о закупке продовольствия для украинских военных по завышенным ценам. Глава ведомства Алексей Резников поддержал просьбу своего заместителя и обратился с соответствующим представлением в кабинет министров Украины.
В вечернем обращении президент Украины также заявил, что Совет по национальной безопасности принял "принципиальное" решение о том, что представителям власти запрещён отдых за границей. "За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – заявил Зеленский. Позже он подписал соответствующий указ. В нём говорится, что госслужащие, депутаты и другие представители органов власти в период мобилизации и военного положения смогут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.
Зеленский не назвал имен, но украинские СМИ писали, что в отпуск в Испанию – причем на автомобиле украинского бизнесмена – на Новый год ездил заместитель генерального прокурора страны Алексей Симоненко. Издание УНИАН пишет, что его уже попросили написать заявление об уходе.
- 22 января в Украине по подозрению в коррупции был уволен высокопоставленный правительственный чиновник Василий Лозинский. Следствие утверждает, что заместитель министра инфраструктуры Украины получил 400 тысяч долларов в качестве платы за содействие заключению договоров на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины также ведёт расследование возможных злоупотреблений при закупках продуктов питания для военнослужащих. В Минобороны Украины отрицают злой умысел, утверждая, что если нарушения и были, то по техническим причинам, а не в связи с коррупцией.
- 17 января подал в отставку советник офиса президента Украины Алексей Арестович, который, по опросам, входил в тройку самых популярных политиков Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Ранее в эфире ютьюб-канала Фейгин Live Арестович заявил, что российская ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли десятки людей, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты. В Верховной раде потребовали уволить Арестовича, заявив, что его действия вредят стране.
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