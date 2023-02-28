Глава СПЧ предложил законодательно определить понятие "русофобии"

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил законодательно определить понятие русофобии и ввести за неё уголовную ответственность за ее проявление. Его слова цитирует "Интерфакс".

По мнению Фадеева, в будущем по этой статье следовало бы наказывать людей, живущих в других странах. "Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать тех людей, которые проявляют, предпринимают подобные действия против наших сограждан и соотечественников", — заявил он. Как это можно было бы реализовать — он не уточнил.

Инициатива Фадеева прозвучала на заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству. Участник совещания, начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры Юрий Хохлов заявил, что ведомство предлагает рассматривать русофобию как экстремизм.

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