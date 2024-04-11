Глава Центрального командования США прибыл в Израиль

В Израиль 11 апреля прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США, генерал Майкл Курилла для координации противодействия иранской угрозе. Ожидается его встреча с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и с офицерами ЦАХАЛа, сообщает RFI.

Президент США Джо Байден подтвердил в среду свою "непоколебимую" поддержку Израиля. Иран "угрожает нанести серьезный удар по Израилю", подтвердил он во время совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

1 апреля в результате израильской атаки в Дамаске был убит бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи несколько раз клялся, что "сионистский режим будет наказан".

На фоне иранской угрозы глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приехал на авиабазу ВВС ЦАХАЛ, где заявил: "Кто нападет на нас, по тому мы нанесем удар. Мы обеспечим безопасность Израиля как обороной, так и нападением".

Израильские источники сообщили, что вечером, 10 апреля, посланник США на Ближнем Востоке Бретт Макгурк позвонил министрам иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Ирака и попросил их передать послание Ирану с требованием воздержаться от эскалации конфликта с Израилем.

Ранее анонимный источник, близкий к американской разведке, сообщил агентству Bloomberg, что вопрос более не состоит в том, нападет ли Иран на Израиль, а в том, когда это случится.

В связи с ростом напряженности немецкая авиакомпания Lufthansa объявила в среду, что приостанавливает полеты в Тегеран.