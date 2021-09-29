Глава Центризбиркома Элла Памфилова отказалась поздравлять бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского, ставшего главой петербургского Заксобрания. Она заявила о конфликте интересов, который возник на выборах в городское законодательное собрание.

"Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек – и это явный конфликт интересов – сам себя избирал. [...] Это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием", – передаёт слова Памфиловой официальный телеграм-канал ЦИК.

Глава ЦИК также отметила, что Санкт-Петербург является рекордсменом по количеству полученных жалоб на нарушения на выборах – на долю Петербурга приходится более половины всех обращений. ЦИК направил собранные материалы в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет. Отдельно в Генеральную прокуратуру были направлены материалы по поводу Александра Бельского.

О многочисленных нарушениях на выборах в Петербурге - в том числе и в Госдуму - сообщали также независимые наблюдатели.

В комментарии Закс.ру Бельский сказал, что конфликта интересов не видит. По его мнению, в его обязанности как вице-губернатора входила координация действий между правительством и избиркомом. Он добавил, что не обязан уходить в отпуск на время предвыборной кампании.

На заседании Заксобрания за кандидатуру Бельского проголосовали 40 из 49 депутатов, сообщает Север.Реалии. На пост спикера претендовали еще два человека – уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, которого выдвинуло "Яблоко", и Вячеслав Бороденчик из КПРФ. За Бороденчика проголосовали 6 человек, за Шишлова – 3. "Справедливая Россия", "Новые люди" и ЛДПР не выдвигали кандидатуры на пост спикера.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уволил Бельского с поста вице-губернатора 24 сентября, через два дня после утверждения результатов выборов в городской парламент. Бельский выдвигался в депутаты по общегородскому списку от "Единой России" и входил в первую пятерку.