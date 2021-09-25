Московская полиция ходит по домам и возбуждает административные дела против активистов, вышедших опротестовывать результаты выборов в Москве. Кандидаты от "Умного голосования" Алексея Навального победили на избирательных участках в столице, но проиграли на экране компьютеров. Оппозиция требует отменить результаты голосования, обвиняя организаторов в фальсификациях.

Как "электоральным султанатам электоральным султанатам " в России удается демонстрировать аномальные результаты по явке и рейтингам "Единой России" и кандидатов от власти на выборах всех уровней?

Выборы или спецоперация? Усилятся ли после них репрессии? Как сменится власть в России? Владимир Путин – навсегда или до 2036 года? Есть ли опасность агрессии со стороны Москвы против Украины и аншлюса Беларуси? Почему Алексей Навальный не политик, а талантливый блогер и расследователь?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом и старшим научным сотрудником Центра политики безопасности (Вашингтон) Андреем Илларионовым, заместителем главного редактора газеты "Черновик" (Дагестан) Магомедом Магомедовым и публицистом Леонидом Радзиховским.

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