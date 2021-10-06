Глава Укрэксимбанка сложил полномочия после нападения на журналистов

Председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования нападения в офисе банка на журналиста и оператора программы "Схемы". Её выпускает Радио Свобода совместно с украинским телеканалом UА: ПЕРВЫЙ.

В заявлении Мецгера говорится, что его чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанный поведение в отношении журналистов не имеют оправдания.

Действия сотрудников банка осудил офис президента Украины.

Несколько дней назад съёмочная группа "Схем" записывала интервью с Мецгером. По словам журналистов, когда один из вопросов не понравился главе банка, он дал распоряжение охране отобрать у съемочной группы камеры и флешки и удалить записи. К оператору применили физическую силу.

Позднее "Схемам" удалось восстановить удалённое видео. Полиция завела уголовное дело за препятствование работе журналистов.

Укрэксимбанк обвинил расследователей в провокации. Там утверждают, что вопросы на интервью не были согласованы с руководством, а некоторая информация является банковской тайной.

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