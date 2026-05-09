Глава ВОЗ прибыл в Испанию, где сойдут пассажиры MV Hondius

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прибыл в субботу в Испанию – он будет контролировать эвакуацию пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.

Как сообщает AP, судно должно прибыть на остров Тенерифе рано утром в воскресенье. Гебрейесус рассказал, что он отправится на остров вместе с высокопоставленными чиновниками правительства Испании, "чтобы проконтролировать безопасную высадку пассажиров, членов экипажа и экспертов в области здравоохранения". По его словам, на данный момент ни у кого на борту лайнера не наблюдается симптомов вируса.

В соцсети X глава ВОЗ обратился к жителям Тенерифе и заверил их, что "это не еще один COVID-19" и "текущий риск для общественного здоровья от хантавируса остается низким". По его словам, пассажиры судна сойдут в промышленном порту Гранадилья, вдали от жилых районов, после чего они будут эвакуированы в свои страны.

"Почти 150 человек из 23 стран находятся в море уже недели, некоторые из них скорбят, все они напуганы, все они тоскуют по дому. Тенерифе был выбран потому, что здесь есть медицинская мощность, инфраструктура и человечность, чтобы помочь им добраться до безопасности", – написал Гебрейесус.

Министр внутренних дел Испании рассказал, что Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды направят самолеты для эвакуации своих граждан, которые находятся на круизном лайнере. Евросоюз направляет еще два самолета для оставшихся европейских граждан, также отправку самолетов подтвердили США и Великобритания.

Судно MV Hondius отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. По последним данным, на судне было выявлено восемь подтвержденных и предполагаемых случаев заражения хантавирусом, три человека скончались – супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии.

Ранее ВОЗ не исключила, что на борту MV Hondius могла произойти передача хантавируса от человека к человеку. Обычно этот вирус передается от грызунов, но 5 мая ВОЗ заявила, что в данном случае он мог распространиться вследствие "очень близких контактов" на борту круизного лайнера. Специалисты подчеркивают, что такая передача является редким явлением и риск для населения низок.