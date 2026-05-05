ВОЗ: хантавирус на круизном судне могли передать сами пассажиры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что на борту нидерландского пассажирского судна Mv Hondius, которое сейчас стоит у берегов Кабо-Верде и на котором скончались три человека, могла произойти передача хантавируса от человека к человеку.

Обычно этот вирус передается от грызунов, но во вторник ВОЗ заявила, что в данном случае он мог распространиться вследствие "очень близких контактов" на борту круизного лайнера. Специалисты подчёркивают, что такая передача является редким явлением и риск для населения низок.

"Часть людей на борту судна это пары, которые делят каюты, так что это довольно тесный контакт", - отметила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове. По её словам, есть предположение, что первый заболевший мог заразиться вирусом до посадки на судно.

Судно MV Hondius отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. В настоящее время лайнер стоит на якоре недалеко от Кабо-Верде, у западного побережья Африки.

По последним официальным данным, на судне было выявлено семь случаев заражения хантавирусом - два подтвержденных и пять предполагаемых. Двое из погибших пассажиров - супружеская пара из Нидерландов. Подтверждено, что женщина была заражена вирусом. При этом хантавирус не был подтвержден ни у мужа голландки, ни у другого погибшего пассажира - гражданина Германии, скончавшегося 2 мая.

У еще одного пассажира, 69-летнего подданного Британии, которого эвакуировали для лечения в Южную Африку, также подтверждено наличие вируса.

Компания Oceanwide Expeditions сообщила, что сейчас на борту "под строгим контролем" остаются около 150 человек из 23 стран, пишет Би-би-си.

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, при этом вакцины от хантавируса на данный момент нет. Заражение людей чаще всего происходит от грызунов.