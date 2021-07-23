Глава Якутии: "паникёры" писали о пожарах с украинских адресов

Пользователи интернета из Украины якобы призывали к отставке президента России Владимира Путина и главы Якутии Айсена Николаева из-за ситуации с лесными пожарами в республике. Об этом Николаев рассказал в ютьюб-программе "Полный контакт" Владимира Соловьева.

По словам Николаева, наиболее масштабные лесные пожары происходят в Якутии с периодичностью примерно раз в 40 лет. "Когда дым от пожаров пришел в Якутск, конечно, люди заволновались. И, как всегда, появились подстрекатели, паникеры". У многих из них украинские IP-адреса, утверждает Николаев. Они не имеют никакого отношения к Якутии, "но кричать "Долой губернатора! Долой Путина!" начали очень быстро и без повода", - сказал Николаев.

При этом, по словам Айсена Николаева, он благодарен добровольцам за сбор помощи на тушение лесных пожаров.

По данным правительства Якутии, в республике действуют 235 лесных пожаров на площади свыше полутора миллионов гектаров. В тушении задействованы более 2 тысяч человек и 259 единиц техники.