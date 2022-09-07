Главком Залужный: удары по авиабазе в Крыму нанесла Украина

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Украина нанесла "серию успешных ракетных ударов" по российским целям в аннексированном Крыму, в том числе по аэродрому Саки. Об этом сказано в статье, написанной Залужным в соавторстве с депутатом Верховной рады Михаилом Забродским. Статья посвящена возможным будущим сценариям боевых действий в войне России против Украины.

Взрывы на авиабазе, расположенной рядом с крымским городом Саки, произошли в начале августа. Ранее официальные представители Украины не подтверждали и не отрицали, что причиной взрывов стали ракетные удары. Минобороны России официально отрицало, что причиной взрывов были действия украинских сил, и утверждало, что они не принесли большого ущерба военной технике, хотя спутниковые снимки подтвердили, что значительное число самолётов было уничтожено или пострадало.

Об ударах по Крыму Залужный пишет в контексте задач Вооружённых сил Украины на 2023 год. По его словам, одна из этих задач – "сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей".

Главком Вооружённых сил Украины считает, что конфликт не завершится в 2022 году. Он пишет о том, какие планы, по его мнению, может сейчас ставить перед собой Россия и как должна действовать Украина, чтобы сорвать их.

По мнению Залужного, "некоторые оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области". Также украинские генерал не исключает наступления с целью овладения Запорожьем и Днепром, а также возвращения к замыслу захвата Киева.

При этом наиболее реальны, по мнению Залужного, планы наступления на юге, в направлении Николаева, Одессы или же Кривого Рога. По мнению Залужного, Россия, ставя планы наступления на юге, опирается на прочный контроль над Крымом.

Украинский главком описал ряд проблем, с которыми сейчас сталкиваются украинские военные, в частности, невыгодную конфигурацию линии фронта, нехватку средств огневого поражения и ПВО. "Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов", – пишет Залужный. По его мнению, центром украинских операций должна стать борьба за овладение Крымом. Ключевую роль в подготовке такого наступления, как пишет Залужный, является получение от стран Запада достаточного количества современных вооружений. Главком назвал конкретные типы вооружения, которые нужны для нивелирования преимущества России в дальнобойных средствах поражения. Речь идёт о ракетах ATACMS для РСЗО HIMARS, но не только.

По мнению Залужного, целью операций Украины является то, чтобы война перестала носить для россиян "удалённый" характер, и именно на достижение этой цели направлены были в том числе и удары по Крыму. "Дело именно в безнаказанности, обеспечиваемой физической удаленностью. В этом и состоит действительный центр тяжести противника. И мы не имеем права оставлять его без должного внимания", – пишет Залужный. По его мнению, наличие "даже самой опасности использования ВС Украины средств поражения соответствующей досягаемости" заставит и власти, и население России по-другому относиться к войне. При этом прямо о возможности ударов по тыловым территориям России он не пишет.