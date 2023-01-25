Главнокомандующий ВСУ унаследовал $1 млн и отдал их армии Украины

Командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в январе получил один миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения и отдал их на нужды армии. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, деньги Залужному завещал гражданин США Грегори Степанец. The New York Times не уточняет, был ли главком ВСУ знаком с американцем или связан с ним кровными узами, а также было ли в завещании условие, что деньги следует передать на армию.

Пресс-служба ВСУ подтвердила факт завещания и пожертвования.

New York Times сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины, что за прошлый год жители и фирмы страны пожертвовали украинским вооруженным силам более 22 миллиардов гривен, или около 500 миллионов долларов США.

Крупные частные инициативы по поддержке украинской армии - фонд "Вернись живым" и фонд Сергея Притулы собрали в общей сложности более 200 миллионов долларов в виде пожертвований, пишет The New York Times.

Согласно результатам опроса "Суспільне", около четверти всех украинцев во время войны жертвовали средства на нужды украинской армии. Как отмечает NYT, в ресторанах посетителям предлагают пожертвовать военным небольшие суммы при оплате счета.

После начала войны России с Украиной Генеральная прокуратура заявила, что пожертвования на финансирование украинской армии могут рассматриваться как госизмена. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет тюрьмы.