Из-за санкций турецкие банки разрывают отношения с российскими

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций со стороны США. Об этом рассказывает "Коммерсантъ".

Почти все банки Турции уже разорвали корреспондентские отношения с кредитными организациями в России и приостановили обработку их платежей. По словам источника "Коммерсанта", исключения касаются только дочерних иностранных банков в России.

Участники финансового рынка говорят, что ситуация обострилась в декабре 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций Евросоюза, а президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях. Оба документа появились в ответ на продолжающееся российское вторжение в Украину.

Турецкие банки опасаются, что попадание в санкционный список США – и тем самым отключение их от долларовых платежей – вызовет отток и местных клиентов. Собеседники "Коммерсанта" полагают, что если риски для турецких банков окажутся слишком высокими, то единственным эффективным вариантом для России станут расчёты с Турцией через банки других стран – например, СНГ.

Банки России и Турции не ответили на запросы "Коммерсанта".

Ранее стало известно, что условия работы с российскими клиентами ужесточают и банки Китая. Они также опасаются вторичных санкций со стороны США.