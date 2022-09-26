"Валите любым способом". Рунет продолжает обсуждать мобилизацию

С объявления о мобилизации прошло уже несколько дней, но она по-прежнему остаётся главной темой обсуждения в российских соцсетях. Несмотря на заявления, что те или иные группы мужского населения России под мобилизацию не подпадают, судя по новостям, в армию забирают всех подряд.

Илья Варламов

Путин подписал пакет поправок о военной службе:

• вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (до десяти лет), за мародерство (до 15-ти) и нарушения условий гособоронзаказа (до десяти),

• граждане, призванные на военные сборы из запаса, теперь нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками,

• ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»,

• отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время»,

• вводится упрощенное предоставление российского гражданства иностранцам, вступившим в российскую армию.

Майкл Наки

Как и предполагалось, мобилизация превратилась в абсолютный хаос. Гребут всех подряд, не заморачиваясь боевым опытом, состоянием здоровья и возрастом. В регионах так вообще отрываются по полной, но москвичей и петербуржцев мобилизация тоже уже коснулась.

Андрей Шипилов

Пишет человек из тур индустрии. Золотое кольцо России.

Все экскурсии отменяются, экскурсионные автобусы изъяты под перевозку мобилизованных. Попытка решить проблему на личных контактах и поиск автобусов в других регионах не помогают. Везде то же самое..

300.000 говорите? Постепенно говорите? Не сразу? Ну-ну....

Илья Яшин

Путин очень не хотел объявлять мобилизацию. Тянул до последнего и надеялся, что получится обойтись относительно "малой кровью".

Понятно почему.

Война на чужой территории может быть популярной в двух случаях: если она "маленькая и победоносная", и если она не касается большинства граждан. У нас же всё наоборот: затянувшаяся кровавая бойня, гонка которой требует всё новых человеческих жизней. Профессиональных военных, добровольцев и "солдат удачи", очевидно, уже не хватает. И теперь Кремль вынужден из-под палки сгонять в зону боевых действий тех, кто способен держать в руках оружие и не успел спрятаться.

Борис Овчинников

Директор завода пишет:

"Однозначно вижу надвигающуюся катастрофу в тяжелой промышленности, вызванную мобилизацией.

Мы столько лет боролись за омолаживание кадров на заводах, которое, по большому счету, все равно не произошло, но сдвиги какие-то, по сравнению с 1994-м, когда я пришел на Уралмаш, все же есть, а теперь мобилизация все пускает под откос.

Конструкторы, технологи, токари, сварщики, сборщики, - все, кому сегодня нет 55-ти, - в панике. Самые умные уже в бегах.

С кем мы, директора заводов, будем работать, если их забреют?!

С разваливающимися стариками?

У нас после техникума то балашихинского токаря недоделанные выходят, и на завод особо не смотрят, а как научить непризывного такому искусству?

Сварщиков аргонщиков тоже днем с огнем не сыщешь, а теперь мы и их можем потерять?

Кто будет варить сосуды под давлением? Сантехники и канализационщики?

Много вас, граждан, потом выживет?!

Кремль просто устроил геноцид российского народа. И в прямом смысле - парни полягут за амбиции кучки м$%?&ов, - и в переносном: заводы встанут из-за отсутсвтвия кадров, потом из-за отсутствия оборудования и ремонта, потом из-за взрывов некачественной техники.

В великую отечественную к станкам встали дети и женщины.

Сейчас не встанут. Большинство не захочет, а меньшинству не разрешит комиссия по труду. Женщины давно уже в цехах рабочими не работают. От них замены ждать просто не стоит.

То, что дадут бронь работникам военных заводов, ситуацию не спасет: а кто им будет делать какие-нибудь фланцы, фильтры, ресиверы, патрубки, миллион другой номенклатуры, выпускаемой на гражданских предприятиях?

Мы же! А х%й мы им сделаем!

И по импорту тоже, понятное дело не купим, тут давно мы себе сук отпилили. Сейчас пилим ноги и руки.

А надо было бы с головы начинать. Может быть тогда бы все и спаслись."

(а до этого читал пост про то, что попался человеку золотой экскаваторщик копать яму под фундамент, но не успел докопать, потому что он еще и золотой водитель, и его послали что-то там возить, а потом мобилизовали)

Соцсети полнятся видео с мобилизованными и провожающими их родственниками. Многие видео с пьяными и дерущимися призывниками.

Андрей Окунь

Пьянка-гулянка

По роликам из социальных сетей кажется, что скоро наша армия будет представлять из себя одно мобилизованное пьяное стадо. Народ посмеивается, называет это новой формой глубинного протеста, и делает вид, как будто, не было разрушенных семей и оставленных без отцов детей.

Путин объявил «частичную мобилизацию» 21 сентября. Прошло четыре дня, так что мы можем делать первые выводы. Самый главный - Россия не умеет работать в условиях мобилизации. Наше государство представляет из себя неповоротливую, скрипящую и проржавевшую махину. Она не может оперативно отсеивать элементы, неподходящие под условия отбора. Эта бюрократическая машина способна только грести всех разом, грубо и топорно.

Вся система работает не на качество, а на количество личного состава. Именно поэтому последние дни из регионов России шли страшные истории о том, как по ночам из семей выхватывали первых попавшихся под руку мужчин и как повестки приходили пожилым и негодным по здоровью.

И тут проснулись официальные лица по типу председателя Госдумы Вячеслава Володина, которые начали грозить пальчиком исполнителям на местах и обещать разобраться с каждым случаем «несправедливой» мобилизации по отдельности. Разумеется, вся эта театральщина в любимом жанре нашей власти: «Царь хороший, бояре плохие» - не приведёт к глобальным позитивным изменениям. Система работала криво годами, и за месяц она не исправится.

За эти четыре дня власть также не смогла обеспечить мобилизованных всем необходимым. Ржавые автоматы, затерявшиеся где-то в глубинах нашей родины грузовики с оружием и боеприпасами, ну и мужики, вынужденные закупаться обмундированием самостоятельно. Система снова показала, что ей важнее отчёты и перебрасывание ответственности, нежели качественное обеспечение солдат. Одно дело согнать людей в кучу и отправить куда-нибудь на самолёте, и совсем другое дело обучить их и выдать им хорошую экипировку.

И последний вывод - мужики не испытывают особого трепета и страха перед военным начальством. Судя по рассказам с мест, мобилизованных некому учить. Офицерского состава просто не хватает на всех, а это сильно ударит по дисциплине, потому что сорокалетние дядьки не станут слушаться молодого сержанта. К чему приведёт такая мобилизация, думаю, вы примерно догадываетесь.

Руководители страны с серьёзным выражением лица решили поиграться в полководцев, а по факту устроили вместо этого отвальную пьянку-гулянку, где никто ни за что не отвечает.

Алексей Арестович

- На третий день мобилизации в РФ стало понятным, что процесс перестаёт быть до конца управляемым.

Много пьющих мужчин устраивают драки на видео, одних священники поливают водой, других строят прапорщики. Большинство мужиков вообще не понимает, что происходит.

А те, кто знает реальное количество потерь и реальное положение в российской армии и на фронте вообще пребывают в шоке.

Профессиональных военных выбило на 40-60 %.

В некоторых соединениях уже сменилось по два состава.

Теперь на съедение дружелюбным до невозможности украинцам, предполагается закинуть очень далёких от военного профессионализма, демотивированных изначально людей.

Военное руководство РФ чётко понимает, что потери среди необученных, не мотивированных солдат будут колоссальные. Особо Т не скрывают этого.

Патриарх Кирилл в проповеди заявил, чтобы они не боялись умирать. А депутаты готовят законы о списании кредитов погибшим и компенсациях семьям.

Удастся ли их получить - большой вопрос.

Российский аппарат управления не готов к таким нагрузкам. Он не справился со снабжением, управлением и применением профессиональной армии.

На местах раскручивается бардак, который рано или поздно парализует систему, а потом обрушит ее способность действовать адекватно.

Выраженное недовольство в Чечне прекратило мобилизацию в республике.

Так же могут остановить мобилизацию в Дагестане, где, похоже, Кремль ведёт целенаправленное уничтожение мужчин, способных дать отпор.

Кто не захочет быть частью массы, которую гонят на убой - может отстоять свое право не участвовать в путинской войне

Блогеры делятся советами, как избежать призыва.



Сергей Смирнов

Правда важнейшая новость!!!

Журналисты издания Baza позвонили на прямую линию Минобороны, открытую после начала мобилизации, и спросили об ответственности, которая грозит россиянам за неявку в военкомат.

«На данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Наказание — штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет», — сказал оператор линии.

По данным горячей линии Минобороны, уголовная ответственность по новым поправкам к статье 337 УК наступает, если гражданин уклоняется, когда он уже мобилизован.

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ НИЧЕГО!!! НИКАКИХ ПОВЕСТОК!!! ДОМА СИДИТЕ!!! Будет всего лишь административка, говорит Минобороны.

Екатерина Шульман

Если не попасться до конца ноября, можно и пережить эту первую трехчастную волну. Живы будем, будут и другие, но пока надо справляться вот с этой.



"В одном из военкоматов семьям призывников рассказали, что будет три волны призыва — с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. Об этом свидетельствует аудиозапись со встречи из военкомата. Информацию о трех волнах призыва подтверждают и читатели из Красноярского края — в местном военкомате сказали то же самое".

Егор Бычков

Много людей спрашивают: Хочу на СВО, что делать? Дам несколько простых советов.

1. Обязательно живите только по прописке. В первую очередь повестку принесут туда - важно не упустить представителя военкомата.

2. Если есть возможность работать на удалёнке - не вздумайте ей воспользоваться. Вдруг повестку принесут на работу, а вас там не будет?

3. Если есть возможность уехать за границу - ни в коем случае этого не делайте. Ведь если вы пересечёте границу, вас автоматически снимут с военного учёта и тогда вы не сможете уехать на фронт.

4. Обязательно отвечайте на звонки со всех незнакомых номеров - ведь это могут звонить из военкомата.

5. Если вы всё-таки получили долгожданную повестку с предложением явиться в военкомат - не вздумайте выбрасывать ее на х*й в мусорное ведро! Обязательно идите! Ведь за неявку вам грозит штраф от 500 до 3000 рублей, а это большие деньги.

Если вы четко будете следовать этим правилам, то в самое ближайшее время обязательно попадете в военкомат и получите мобилизационное предписание с датой выезда.

Евгений Левкович

Давно ставшее обиходным выражение «забрали в армию» говорит о России всё. Забрали - будто ты перевод в банке, пакет с бухгалтерскими документами, бесконтактная доставка, или беспомощная сирота из приюта. Между тем нельзя «забрать» в армию - в армию можно только пойти. Человека можно «забрать» в тюрьму, надев на него наручники, изнасиловать, приковав к батарее, заточить в подвал, заморить голодом, и даже посадить в автобус и привезти на военный полигон, но заставить его убивать других людей - невозможно. Чтобы убить - нужно как минимум нажать на курок. Это уже выбор. Пусть даже на другом конце этого выбора - камера с решёткой на окнах.

Если человека «забирают» убивать - он либо с этим согласен, либо ему плевать, либо он просто мешок картошки. Все варианты плохие. К сожалению, мир, который думает, что имеет дело с Путиным, так и не понял, с чем на самом деле столкнулся.

Интернет полнится слухами, что 28-го сентября мужчинам мобилизационного возраста закроют выезд из России.

Андрей Лошак

Ребзя, все, кто, еще в России и кто мне доверяет, валите оттуда в Казахстан, Грузию, Армению, куда угодно. Если нужна инфа по чатам, пишите, я скину. Сейчас у вас выбор: свалить или нет. После 28-го выбор будет такой: сесть в тюрьму или быть убитым на самой позорной войне в истории России

Россияне возмущаются тем, что Европа не открывает призывникам границы.

Аглая Риженко

Европа решила подпереть призакрытые русские границы шваберкой: визу получить - сложно, аннулировать - легко. Некоторые особо пылкие страны, типа Латвии и Эстонии, вдруг загорелись исполнением российских законов и собираются возвращать «уклонистов» в объятия родины, где их ждёт 10 лет и мобилизация из тюрьмы (я ничего не путаю?!?).

Финляндия собирается просто не пускать бегущих от мобилизации через свою территорию.

Типа, идите убивайте украинцев, нечего уклоняться!

Это, б*%дь, что?

Украинцы против.

Мустафа Найем

На границах рф толпы бегущих с корабля.

Получается, все эти разговоры, мол, «не все так просто» и «не все могут выехать в знак протеста» - это чушь и лицемерие.

Могли. Но не выезжали. Ни после Бучи, ни после Мариуполя, Харькова, Сум и Чернигова. Даже после Изюма.

Зашевелились только после мобилизации, когда это коснулось лично их жизни.

А до этого они семь месяцев молча сидели в стороне и ждали, когда нас успешно денацифицируют; и были готовы спокойно дожить в одной стране с победителями - убийцами и насильниками.

Но все пошло как-то не так и не туда.

И я думаю пора нам, живущим в европейском доме задать себе вопрос: а мы точно хотим видеть этих крыс в своем доме?

Ладно, выехавшие, они хотя бы заняли позицию. Но точно ли надо впускать к себе за порог людей, которые еще вчера готовились смириться с убийством наших детей, близких и родных, чтобы жить в мире с палачами после нас?

Поскольку сейчас сложно въехать не только в Европу, но уже и в Грузию, беглецы от призыва потянулись в Среднюю Азию.

Блогеры из бывших советских среднеазиатских республик, куда едут эмигранты, издеваются над уклонистами — но там, по крайней мере, продолжают их принимать.

Пропускные пункты на границах соседних стран уже переполнены.

Служба поддержки

Что происходит на границах? Ежедневное обновление

🇲🇳 Монголия

КПП Кяхта — Алтанбулаг (Бурятия)

Очереди практически не двигаются, но пропускают пока всех.

КПП Ташанта — Цаган-Нур (Алтай)

Очереди незначительные, малопопулярный пункт, пропускают всех.

🇬🇪 Грузия, Верхний Ларс

Время ожидания в очереди — больше двух суток. Очереди практически не двигаются, многие пассажиры оставляют машины, идут пешком до границы (4-5 часов) и ищут машины, в которые можно подсесть за плату, так как пешком пересечь границу нельзя. Выезд из Владикавказа периодически перекрывается.

🇰🇿 Казахстан

По информации Павла Чикова, появились свидетельства того, как пограничная служба ФСБ на границе с Казахстаном стала запрещать (https://t.me/pchikov/5112) россиянам выезд из страны, но пока это единичные случаи

КПП Казанское — Кызыл-Жар

Малоизвестный пункт, очереди незначительные, время ожидания — порядка 2-3 часов.

АПП Илек — Аксай

Пеший переход запрещен, можно пересечь границу на автомобиле. Задаются стандартные вопросы о целях поездки и опыте службы.

КПП Озинки

Время ожидания в очереди на российской границе может достигать суток, на казахстанской — еще 4-5 часов.

🇫🇮 Финляндия

КПП Брусничное

В очереди порядка 20 машин, проходит быстро. Пока пропускают.

КПП Торфяновка

Очередь на российской границе проходится за 3-5 часов, на финской — быстрее. Пропускают, задают стандартные вопросы.

🇦🇿 Азербайджан

Сухопутная граница Азербайджана закрыта.

🇳🇴 Норвегия

Выезд все еще открыт, значительных очередей на границе не наблюдается.

✈️ Московские аэропорты

Внуково

Все спокойно, очередей практически нет. Интересуются датой покупки билета.

Шереметьево (обновлено)

На досмотре в терминале С много людей, очереди увеличиваются. На прохождении погранконтроля можно провести до часа

Хотя в азиатским страны ещё можно въехать, некоторым россиянам уже запрещают выезжать из России.

В Москве и Петербурге прошли протесты против мобилизации, но их быстро разогнали.

Роман Попков

Выскажу мнение по поводу вчерашней вечерней акции в РФ-городах.

Сейчас для всей нашей прогрессивной городской молодежно-оппозиционной общественности выходить на улицы в прежнем ненасильственном формате, но с неуклонно сокращающимся количеством численности – это не просто тупиковый путь, это не просто бессмысленно.

Это вредно, контрпродуктивно в текущих условиях. Это не приближает победу, но даже отдаляет ее.

Не надо заниматься реконструкцией навальновских митингов "Он вам не Димон" в условиях настоящей войны.

Не надо этой уличной беготни до тех пор, пока в силу социально-экономических причин и под грузом похоронок не начнут выходить "глубинные массы". До тех пор, пока вы не поймете, что вас достаточно много, и градус ненависти таков, что можно дать на улицах и площадях реальный бой системе – ищите другие, более эффективные и более болезненные для режима форматы.

Сейчас такие уличные беззубые акции просто приводят к сжиганию последних незасвеченных активистов. Вам катают в отделах полиции пальцы, ведут видеосъемку, спецслужбы составляют дела оперативного учета, вводят ваши данные в систему "Безопасный город" и в прочий электронный концлагерь. Сгорает последний человеческий материал. Вас сажают на карандаш, как на бутылку.

Потом еще и штрафы будете платить, пополняя бюджет путинского государства.

Незасвеченные или малозасвеченные активисты - самое важное сейчас.

Другие форматы нужны – от граффити и расклеек листовок на подходах к военкоматам и воинских частям, до жестких акций прямого действия. Акции прямого действия - самое важное. Кто не может участвовать в прямом действии - должен помогать тем, кто может. Сбором данных, разведкой объектов и прочим. А также помогать тем, кто попал в плен к системе. Направлений работы множество.

Сейчас время партизанской войны, а не бестолковых хождений по бульварам с финалом в автозаке. Тем более что все эти уличные гуляния уже не мене опасны для вас, чем партизанщина - на уголовку можно заехать абсолютно легко. Зачем бояться делать опасные, но полезные, осмысленные вещи, но продолжать при этом делать вещи не менее опасные, но бессмысленные, не полезные?

Выходить на улицу нужно будет потом. И уже массово, и уже крайне жестко, и уже не уходить до победы.

Сейчас - только акции прямого действия и смежные с ними форматы.

Куда серьёзнее ситуация в Дагестане и Якутии.

Аббас Галлямов

В Дагестане сегодня народные сходы против мобилизации. Помните, я писал, что в национальных республиках может прорвать в первую очередь? В них ведь многие себя скорее с украинцами ассоциируют, чем с Россией. Там политика в моменты обострения приобретает сильный этнический окрас и то, что в Москве или Челябинске выглядит как «война России с Украиной», в Махачкале и Якутске воспринимается как война «русских с украинцами». Ну а поскольку «русские» в этой ситуации оказываются в роли «имперского народа», то лакцам и якутам становится непонятно, зачем им в этом участвовать.

Даже "патриот" Егор Холмогоров считает, что Дагестан надо было оставить в покое.

В принципе считаю чрезмерное усердие в мобилизации на таких территориях, как Якутия, горный Дагестан, скорее вредным.

Пользы будет немного, а потенциального вреда хоть отбавляй.

Но Егора не послушали. Что будет дальше, станет ясно на следующей неделе.

Александр Плющев

Как и говорил на стриме с Майклом, сопротивление мобилизации начнётся с национальных республик. А где-то может и превратиться в национально-освободительные движения. Потому что одно дело - рисковать жизнью на непонятной имперской войне, совсем другое - биться за свою землю и свой народ.