Главный тренер футбольного клуба ПСЖ задержан по делу о расизме

Следствие в Ницце задержало главного тренера футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье и его сына Джона Валовича в рамках расследования дела о расизме. Тренера и его сына подозревают в дискриминации на основании расовой или религиозной принадлежности, сообщает Agence France-Presse.

Обвинения выдвинуты после публикации в прессе письма бывшего спортивного директора футбольной "Ниццы" Жюльена Фурнье к владельцам команды. В нём утверждалось, что Гальтье, в то время, когда был главным тренером команды, говорил, что в реалиях города, в составе не должно быть много чернокожих игроков и мусульман.

Валович, как утверждается, в разговоре с Фурнье назвал "Ниццу" "командой отбросов", объяснив это тем, что в её составе многие игроки чернокожие, а половина — "в пятницу днём в мечети". Он, как утверждается, сказал, что его отец страдает от этого.

Гальтье после публикации переписки заявил, что планирует судиться со всеми, "кто порочит его честь". "Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии", — заявил он.

В поддержку тренера выступили многие чернокожие игроки и мусульмане, которые у него играли. Сам он заявлял, что получал письма с угрозами. Ему и его сыну грозит до трёх лет тюрьмы. Задержание произошло на фоне массовых беспорядков во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка из семьи алжирцев.