Директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России назначили Ивана Лыкошина. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова. До этого он работал куратором в Фонде развития современного искусства и руководителем отдела мероприятий в московском парке "Зарядье".

Расследовательский проект "Система" в августе 2023 года писал о том, что Лыкошин может редактировать и контролировать анонимный телеграм-канал Real Cultras, в котором события в сфере культуры освещаются с прокремлёвских позиций.

В апреле 2024 года "Медуза" опубликовала расследование, в котором говорилось, что Иван Лыкошин курировал не только Real Cultras, но и телеграм-каналы "Подковёрка" и "Закулиска", также посвящённые культурной политике. К контролю этих каналов, по данным издания, также причастен бывший заместитель министра культуры и основатель канала "Спас" Иван Демидов.

По мнению театральных деятелей, опрошенных журналистами "Системы", анонимные телеграм-каналы играют заметную роль в организации репрессий против деятелей культуры, выступающих против войны в Украине, отмечает "Настоящее Время". Куратор Анна Наринская рассказала, что потеряла несколько контрактов после негативного отзыва в Real Cultras. Театральный критик Марина Давыдова связывает анонимные телеграм-каналы со спецслужбами, предполагая, что репрессии в отношении деятелей культуры, в частности театра, происходят по наводке таких каналов.