"Медуза" изучила почту сотрудника ФСБ, курирующего культуру

Издание "Медуза" утверждает, что получило доступ к электронной переписке сотрудника управления ФСБ по защите конституционного строя Сергея Дубова, из которой следует, что он имеет отношение к преследованиям независимых театральных деятелей, используя в том числе анонимные телеграм-каналы.

"Медуза" утверждает, что переписку Дубова изданию предоставил непосредственно взломавший его почту. Его имя издание не называет, но утверждает, что подтвердило подлинность переписки.

Как следует из переписки, за последние годы Дубов собирал компрометирующие материалы на театрального критика и куратора Марину Давыдову, участвовал в кампании против режиссёрки Жени Беркович, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма из-за своей постановки, помогал стороне обвинения по делу "Седьмой студии" против режиссёра Кирилла Серебренникова и его коллег, а также курировал борьбу за подчинение государству театральной премии "Золотая маска".

Из текста, в частности, следует, что Дубов предположительно передавал анонимному телеграм-каналу "Подковёрка", занимающемуся травлей независимых театральных деятелей - информацию, имеющуюся в распоряжении ФСБ. После "компрометирующих" публикаций канала многие из них столкнулись с неприятностями, в частности был уволен профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Константин Учитель и лишилась работы актриса Варвара Шмыкова. В "Подковерке" были опубликованы её интимные фото, которые за день до публикации появились в переписке Дубова (откуда он их получил - неизвестно). Также в почте сотрудника ФСБ нашлись и фотографии кинокритика Марины Давыдовой с границы, впоследствии также опубликованные в телеграм-канале.

Канал публикует также анонимные разгромные рецензии на творчество независимых деятелей культуры. "Медуза" утверждает, что именно Дубов привлекал к их написанию критиков, готовых сотрудничать с властями. В "сетку" связанных с Дубовым телеграм-каналов, как пишет "Медуза", входят также Real Cultras и "Закулиска", все они специализируются на травле деятелей культуры. Среди тех, кто может иметь отношение к деятельности этих каналов, в тексте называется также пиарщик Иван Лыкошин, директор РОСИЗО Ольга Галактионова и директор центра "Зарьядье" Иван Демидов.

Также в тексте указано, что Дубов курировал попытки захвата контроля над независимой театральной премией "Золотая маска". В конце концов уже после российского вторжения в Украину президентом "Маски" стал активно поддерживающий Владимира Путина Владимир Машков.

Дубов и другие упомянутые в расследовании лица на запросы "Медузы", как утверждается, не ответили.