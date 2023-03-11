Главой китайского правительства стал Ли Цян – он будет отвечать за экономику

Новым премьером Госсовета Китая – главой правительства страны – утверждён Ли Цян, ранее руководивший горкомом коммунистической партии Китая в Шанхае.

Против его назначения проголосовали три человека, воздержались – восемь из порядка 3000 депутатов Всекитайского собрания народных представителей. Накануне они единогласно проголосовали за утверждение Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок.

63-летний Ли Цян доказал свою лояльность Си Цзиньпину прошлой весной, когда на фоне пандемии COVID-19 два месяца держал население Шанхая в фактической изоляции, хотя жители жаловались на отсутствие доступа к продуктам питания, медицинской помощи и основным услугам.

В новой должности Ли Цян будет отвечать за оживление экономики Китая, которая всё ещё преодолевает последствия пандемийных ограничений и среди прочего сталкивается с сокращением рабочей силы и старением населения. В прошлом году экономический рост Китая замедлился до 3% – при допандемийном показателе в 6,1%.

На посту премьера Ли Цян сменил Ли Кэцяна, который занимал эту должность десять лет и был, как говорят эксперты, последним технократом на высших постах партии. Его отставка знаменует конец эпохи, когда главным критерием карьерного роста для чиновников были "опыт и эффективность, а не политическая лояльность Си Цзиньпину", считает Карл Минцнер – эксперт по китайскому законодательству и управлению из Фордхемского университета в Нью-Йорке.