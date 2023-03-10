Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок, сообщает агентство "Синьхуа". Это первый случай, когда глава страны сохраняет этот пост в третий раз.
Кроме того, Си Цзиньпин также сохранил за собой пост главы Центрального военного совета КНР, отмечает "Коммерсант" обративший внимание на публикацию. Решение 2952 участника голосования приняли единогласно. Также первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя КНР. Член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи назначен председателем постоянного комитета ВСНП.
Голосование состоялось на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Незадолго до этого депутаты также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.
Госсовет является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформы до сих пор не опубликован. Известно, что он усилит "централизированное руководство" Компартии Китая и должен повысить эффективность госаппарата.
- Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.
- В феврале стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву. Это первый визит китайского лидера после начавшегося год назад российского полномасштабного вторжения в Украину. Пекин, как сообщается, намерен убедить Кремль не применять в Украине ядерное оружие.
- Китай рассматривает возможность поставок в Россию беспилотников, артиллерии и боеприпасов, сообщили 25 февраля CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. Пекин ранее опровергал наличие планов по поставкам оружия Москве.
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