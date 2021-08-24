Главред "Дождя": по критериям Минюста ТАСС и RT тоже должны быть "агентами"

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко прокомментировал опубликованные во вторник разъяснения Минюста России о причинах включения "Дождя" в реестр СМИ – "иностранных агентов". Как написал Дзядко в фейсбуке, если применять критерии Минюста ко всем СМИ, а не только к "Дождю", то в списке "иноагентов" должны оказаться и государственные средства массовой информации, такие как "Российская газета", агентство ТАСС и RT.

По действующему в России законодательству, для признания СМИ или физического лица "СМИ-иноагентом" необходимо соблюдение двух условий - получение им денег из-за рубежа и распространение материалов других "СМИ-иноагентов". В случае "Дождя", как говорится в разъяснении Минюста, первому условию удовлетворяет получение телеканалом от Европейского союза "за освещение отношений между ЕС и Россией" более 130 тысяч евро, а также "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды", а второму условию - то, что телеканал "систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Среди СМИ, которые цитировал "Дождь", названы "Голос Америки", Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Настоящее Время, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Север.Реалии и другие.

Накануне на встрече с членами СПЧ те же аргументы приводил представитель Минюста.

Как пишет Дзядко, у телеканала с 2018 года действительно был договор с ЕС, что не являлось тайной, поскольку сведения об этом содержались в финансовой отчетности на сайте "Дождя". По словам Дзядко, подобные договоры в разное время заключали другие российские СМИ, в том числе "Коммерсантъ", "Российская газета", "Известия". Главный редактор "Дождя" также даёт ссылку на перечень СМИ, получающих средства из зарубежных источников, на сайте Роскомнадзора. В нём указаны, помимо прочего, такие издания, как RT, "Интерфакс", ТАСС, "Коммерсантъ", "Ведомости". "Все они регулярно "распространяют сообщения и материалы" иностранных агентов. А значит, все они, так же, как и Дождь, должны быть срочно признаны иностранные агентами. Ведь так?" – задаётся вопросом Дзядко.

20 августа Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ – иностранных агентов. Таким образом, в нём теперь числится 43 юридических и физических лица. Cреди них – несколько русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения – в российских судах и Европейском суде по правам человека.

Телеканал "Дождь" также не согласен с решением властей. Все предыдущие попытки СМИ и физических лиц, включённых в реестр, оспорить решение Минюста не увенчались успехом.