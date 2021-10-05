Главред "Комсомолки" назвал "произволом" отношение к ней в Минске

"Комсомольская правда" опубликовала на сайте заявление о закрытии своего представительства в Минске". Редколлегия издания приняла такое решение "проанализировав события последнего года и особенно последней недели".

На сайте КП о шаге московского руководства относительно минского представительства сообщается лишь в нескольких строчках. Более подробно к этой теме обращается РБК, описывая ситуацию на основе разговора своего корреспондента с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным.

1 октября был задержан журналист белорусской редакции "Комсомольской правды" Геннадий Можейко, его поместили в минский изолятор. Можейко обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и оскорблении представителя власти. Главый редактор "КП" назвал произволом ситуацию вокруг газеты в Белоруссии.



До этого, 29 сентября, белорусские власти заблокировали сайт "Комсомольской правды в Беларуси". Блокировке предшествовала публикация статьи с воспоминаниями одноклассницы минчанина Андрея Зельцера. Он 28 сентября застрелил сотрудника КГБ, который в составе группы штурмовал квартиру Зальцера. Статья называлась: «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: «Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок».



"Было опубликовано буквально четыре предложения [воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера]. В 22:04 мск поставили материал с воспоминаниями одноклассницы, она говорит о том, что училась вместе с Андреем Зельцером, он был «положительный, правдивый, выступал за правду», и она "не знает, что с ним произошло". О произошедшем она говорит с изумлением", — пояснил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.



По его словам, "через три минуты после публикации умные люди решили", что это может трактоваться как "обеление террориста". Сунгоркин пояснил, что заголовок был изменен, но четыре предложения с воспоминаниями одноклассницы погибшего остались, и этого было достаточно, чтобы закрыть доступ к сайту.

Сунгоркин считает, что издание "вполне добросовестно" освещает положение дел в Беларуси. По его словам, газета обращалась к белорусским властям, в том числе к президенту Александру Лукашенко, однако безрезультатно.



После ареста Можейко Сунгоркин заявил, что самым правильным словом для описания ситуации вокруг белорусской редакции является "произвол".